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Çağdaş Atan'tan Okan Buruk'a özür

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan maçın sonunda Okan Buruk ile Çağdaş Atan arasında gerginlik yaşandı. Atan'ın Buruk'a "Özür dilerim" dediği anlar yayına yansıdı.

Çağdaş Atan'tan Okan Buruk'a özür

Trendyol Süper Lig'de ile Başakşehir arasında oynanan maçın sonunda ile Çağdaş Atan arasında gerginlik yaşandı.

Buruk'un "Ben senin yanına geldim" sözlerine Atan'ın "Özür dilerim" diye cevap verdiği anlar yayında duyuldu.

Özür dilediğini yineleyen Atan'ın, Buruk'un yanına gelip "Ben seni seviyorum" sözleri de yayına yansıdı.

İkili kısa süren gerginliğin ardından tokalaşıp kucaklaşarak soyunma odalarına gitti.

Çağdaş Atan'tan Okan Buruk'a özür - 1
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Galatasaray, Başakşehir karşısında 3 puanı aldı

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