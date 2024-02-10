Galatasaray, Başakşehir karşısında 3 puanı aldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'i konuk eden Galatasaray karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Sahasındaki son 29 Süper Lig maçında yenilmeyen Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte seriyi 30 maça çıkarmayı başardı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligin 23. haftasında 2-1 kazandıkları Gaziantep FK ve 24. haftasında 2-0 galip geldikleri Yılport Samsunspor mücadelelerinde görevlendirdiği başlangıç kadrosunu bozmadı.
GALATASARAY'DA 2 İSİM SAKATLANDI
Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda bir pozisyonda aldığı darbeyle sakatlık yaşadı. Kerem ilk yarıyı tamamlasa da ikinci yarıya başlayamadı ve yerini Zaha'ya bıraktı.
Victor Nelsson da zorlu maçta sakatlandı. Danimarkalı stoper 59. dakikada yerini Tete'ye bıraktı.
MAÇIN HAKEMLERİ
Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetti
Maçın VAR koltuğuna ise Koray Gençerler oturdu. Hakan Ceylan ile Süleyman Özay da AVAR’da görev yaptı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
1' Mertens karşılaşmanın ilk dakikasında Kemen'e yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü
25' Galatasaray Barış Alper'in golüyle 1-0 öne geçti
31' Mertens farkı 2'ye çıkardı
36' Başakşehir'de Josef de Souza, sarı kart gördü
41' Emirhan İlkhan'ın ara pasında topla buluşan Kemen, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Kemen'in şutunu Muslera kornere gönderdi
45' İlk yarı sona erdi
İKİNCİ YARI
46' Mücadelenin ikinci devresi başladı. Kerem Aktürkoğlu sakatlığı sebebiyle kenara gelirken Zaha oyuna girdi
59' Nelsson da zorlu maçta sakatlandı. Danimarkalı stoper 59. dakikada yerini Tete'ye bıraktı
66' Başakşehir'in bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal oldu
90' Karşılaşma sona erdi
SEMİH EGE, ICARDİ İLE SEREMONİYE ÇIKTI
"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023'teki depremlerde 155 saat sonra enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Galatasaray taraftarı Semih Ege İnci, Mauro Icardi ile seremoniye çıktı.
Icardi ile tanışma hayali kurduğunu söyleyen Semih Ege'nin isteği gerçek oldu. Galatasaray Kulübü'nün İstanbul'a getirdiği minik taraftar, RAMS Başakşehir maçında seremonide Icardi'nin yanında yer aldı.
SARI-KIRMIZILI EKİPTE 4 EKSİK
Galatasaray'da, Başakşehir mücadelesinde 4 oyuncu forma giyemedi. Sarı-kırmızılarda sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Hakim Ziyech ve tedavisi devam eden Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Fildişi Sahili ile Nijerya'ya karşı final oynayacak Serge Aurier, Başakşehir karşılaşmasında eksik isimler arasında yer aldı.
BAŞAKŞEHİR'İN EKSİKLERİ
Başakşehir, Galatasaray deplasmanına 4 eksik oyuncuyla geldi. Sakatlıkları bulunan Duarte, Pelkas, Ömer Ali Şahiner ve Szysz Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyen isimler oldu.
Öte yandan Başakşehir'in devre arasında Çin temsilcisi Wuhan Three Towns takımından transfer ettiği 32 yaşındaki hücum oyuncusu Davidson ise Galatasaray mücadelesinde yedek başladı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem A., Barış, Icardi
Rams Başakşehir: Volkan, Lima, Ba, Opoku, Dubois, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek.
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