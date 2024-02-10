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Galatasaray, Başakşehir karşısında 3 puanı aldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'i konuk eden Galatasaray 3 puanı aldı. Sahasındaki son 29 Süper Lig maçında yenilmeyen Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte seriyi 30 maça çıkardı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray, Başakşehir karşısında 3 puanı aldı

Trendyol 'in 25. haftasında Başakşehir'i konuk eden karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Sahasındaki son 29 Süper Lig maçında yenilmeyen , bu karşılaşmayla birlikte seriyi 30 maça çıkarmayı başardı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligin 23. haftasında 2-1 kazandıkları Gaziantep FK ve 24. haftasında 2-0 galip geldikleri Yılport Samsunspor mücadelelerinde görevlendirdiği başlangıç kadrosunu bozmadı.

GALATASARAY'DA 2 İSİM SAKATLANDI

Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda bir pozisyonda aldığı darbeyle sakatlık yaşadı. Kerem ilk yarıyı tamamlasa da ikinci yarıya başlayamadı ve yerini Zaha'ya bıraktı.

Victor Nelsson da zorlu maçta sakatlandı. Danimarkalı stoper 59. dakikada yerini Tete'ye bıraktı.

MAÇIN HAKEMLERİ

Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetti

Maçın VAR koltuğuna ise Koray Gençerler oturdu. Hakan Ceylan ile Süleyman Özay da AVAR’da görev yaptı.

Galatasaray, Başakşehir karşısında 3 puanı aldı - 1

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

1' Mertens karşılaşmanın ilk dakikasında Kemen'e yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü

25' Galatasaray Barış Alper'in golüyle 1-0 öne geçti

31' Mertens farkı 2'ye çıkardı

36' Başakşehir'de Josef de Souza, sarı kart gördü

41' Emirhan İlkhan'ın ara pasında topla buluşan Kemen, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Kemen'in şutunu Muslera kornere gönderdi

45' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI

46' Mücadelenin ikinci devresi başladı. Kerem Aktürkoğlu sakatlığı sebebiyle kenara gelirken Zaha oyuna girdi

59' Nelsson da zorlu maçta sakatlandı. Danimarkalı stoper 59. dakikada yerini Tete'ye bıraktı

66' Başakşehir'in bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal oldu

90' Karşılaşma sona erdi

SEMİH EGE, ICARDİ İLE SEREMONİYE ÇIKTI

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023'teki depremlerde 155 saat sonra enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Galatasaray taraftarı Semih Ege İnci, Mauro Icardi ile seremoniye çıktı.

Icardi ile tanışma hayali kurduğunu söyleyen Semih Ege'nin isteği gerçek oldu. Galatasaray Kulübü'nün İstanbul'a getirdiği minik taraftar, RAMS Başakşehir maçında seremonide Icardi'nin yanında yer aldı.

Galatasaray, Başakşehir karşısında 3 puanı aldı - 2

SARI-KIRMIZILI EKİPTE 4 EKSİK

Galatasaray'da, Başakşehir mücadelesinde 4 oyuncu forma giyemedi. Sarı-kırmızılarda sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Hakim Ziyech ve tedavisi devam eden Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Fildişi Sahili ile Nijerya'ya karşı final oynayacak Serge Aurier, Başakşehir karşılaşmasında eksik isimler arasında yer aldı.

BAŞAKŞEHİR'İN EKSİKLERİ

Başakşehir, Galatasaray deplasmanına 4 eksik oyuncuyla geldi. Sakatlıkları bulunan Duarte, Pelkas, Ömer Ali Şahiner ve Szysz Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyen isimler oldu. 

Öte yandan Başakşehir'in devre arasında Çin temsilcisi Wuhan Three Towns takımından transfer ettiği 32 yaşındaki hücum oyuncusu Davidson ise Galatasaray mücadelesinde yedek başladı. 

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem A., Barış, Icardi

Rams Başakşehir: Volkan, Lima, Ba, Opoku, Dubois, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek.

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