Carlo Ancelotti'nin Arda Güler planı: Ligde rotasyona gidebilir

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında Manchester City ile 3-3 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından LaLiga'da 13 Nisan Cumartesi günü Mallorca ile karşılaşacak eflatun-beyazlılar, rövanş mücadelesi öncesi ilk 11'de rotasyona gitmeyi planlıyor.

Defansa Central'in haberine göre, Carlo Ancelotti'nin Mallorca karşısında bazı oyuncuları dinlendirmeyi ve Arda Güler'i de ilk 11'de başlatmayı planladığı öne sürüldü.

Milli futbolcu ligde son olarak Osasuna karşısında forma giymişti. 10 Mart tarihinde ise Celta Vigo karşısında 90+4. dakikada kaydettiği golle İspanyol ekibindeki ilk golünü kaydetmişti.

Mallorca - Real Madrid mücadelesi TSİ 19.30'da başlayacak. Maç S Sport'tan canlı yayınlanacak.