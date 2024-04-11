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Carlo Ancelotti'nin Arda Güler planı: Ligde rotasyona gidebilir

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City mücadelesinin ardından LaLiga'da rotasyona gitmeyi planlıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre İtalyan teknik adamın Arda Güler'e Mallorca karşısında ilk 11'de şans vermeyi planladığı kaydedildi.

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler planı: Ligde rotasyona gidebilir

, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında Manchester City ile 3-3 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından LaLiga'da 13 Nisan Cumartesi günü Mallorca ile karşılaşacak eflatun-beyazlılar, rövanş mücadelesi öncesi ilk 11'de rotasyona gitmeyi planlıyor.

Defansa Central'in haberine göre, Carlo Ancelotti'nin Mallorca karşısında bazı oyuncuları dinlendirmeyi ve 'i de ilk 11'de başlatmayı planladığı öne sürüldü.

Milli futbolcu ligde son olarak Osasuna karşısında forma giymişti. 10 Mart tarihinde ise Celta Vigo karşısında 90+4. dakikada kaydettiği golle İspanyol ekibindeki ilk golünü kaydetmişti.

Mallorca - Real Madrid mücadelesi TSİ 19.30'da başlayacak. Maç S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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