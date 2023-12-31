Cristiano Ronaldo 2023'ün en golcüsü: Mbappe ve Haaland'ı geride bıraktı

Cristiano Ronaldo 2023 yılının ilk gününde kendisini Al-Nassr renklerine bağlayan imzayı attı.

Portekizli dünya yıldızı 2023 yılında Al-Nassr ve Portekiz formalarıyla çıktığı mücadelelerde 54 gol kaydederek yılın en çok gol atan futbolcusu oldu.

HAALAND VE MBAPPE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Dün akşam Al Tawoon'a attığı golle 54. golüne ulaşan Cristiano Ronaldo, kulüp ve ülke bazında en çok gol atan oyuncu ünvanını elde etti.

Ayrıca 38 yaşındaki golcü Kylian Mbappe, Harry Kane (52) ve Haaland (50) gibi yıldız isimleri geride bıraktı.