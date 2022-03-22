Cristiano Ronaldo'dan Türkiye maçı öncesi paylaşım

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde, A Milli Futbol Takımı 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak.



24 Mart Perşembe günü saat 22.45'te Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Portekiz Milli Takımı ve Manchester United'ın yıldız oyuncusu Christiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



2022 Dünya Kupası'na takım olarak tamamen odaklandıklarını belirten Ronaldo, "Her zaman olduğu gibi Portekiz'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşacağımız ve bizimle aynı hedefleri paylaşan rakiplere saygımız sonsuz. Ama birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi Yapalım şunu!" mesajını paylaştı.

