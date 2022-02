Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan ateşkes çağrısı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin bir an önce durmasını ve insanların normal hayatına dönmesini istediğini söyledi.



Rumen teknik adam, yaptığı açıklamada, şu an Kiev'de bulunduğunu ve durumunun iyi olduğunu belirterek, "Benim işim futbolla. Politik olaylara müdahil olmak gibi bir düşüncem yok. Politikacı, siyasetçi değilim. Ben spor adamıyım. Ancak bu saldırının anlamsız olduğunu düşünüyorum. Masum insanların, sivillerin, çocukların ölmesini istemiyorum. Sivil kayıpların olduğunu duyuyorum. Bir an önce saldırılar dursun ve ateşkes olsun. İnsanlar işine başına dönsün, çocuklar okuluna gitsin." diye konuştu.



Bir zamanlar insanların barış içinde yaşadığı Donetsk'in şimdiki halinin içler acısı olduğunu kaydeden Lucescu, "2014'teki olayların başında Donetsk'teydim. Avrupa da bile olmayan tesislere sahiptik. Şu an ise her şey harap olmuş. Bunun kime ne faydası oldu şimdi, anlamıyorum." dedi.



Ukrayna'da olağanüstü durum ilan edildiği için futbol maçlarına da ara verildiğini ifade eden 76 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Bir ay tüm ligler tatil edildi. Şu an özellikle yabancı oyuncularım korkmuş durumda. Ben buradayım. Dinamo Kiev'in başındayım, bir yere gitmeyeceğim." yorumunda bulundu.

