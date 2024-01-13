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Fatih Terim milli futbolcuyu takımına aldı: Samet Akaydin-Panathinaikos anlaşması

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-lacivertliler, Samet Akaydin'ın transferi için Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'la anlaştı.

Fatih Terim milli futbolcuyu takımına aldı: Samet Akaydin-Panathinaikos anlaşması

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'i takımın başına getiren Yunan ekibi Panathinaikos, Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

MEMNUN KALINIRSA YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Panathinaikos, 29 yaşındaki futbolcudan memnun kalırsa yeniden masaya oturulacak.

ile 2026'ya dek sözleşmesi bulunan milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 11 maçta forma giydi.

Fenerbahçe son olarak Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosunu güçlendirmişti.

Fatih Terim milli futbolcuyu takımına aldı: Samet Akaydin-Panathinaikos anlaşması - 1
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