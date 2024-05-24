Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı geç başladı

THY EuroLeague Final Four mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya geliyor.

Kritik karşılaşma öncesinde Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena girişinde yaşanan olaylar nedeniyle mücadelenin geç başlayacağı duyuruldu.

25 DAKİKA GEÇ BAŞLADI



Fenerbahçe Beko - Panathinaikos mücadelesi öncesinde tribünlerde boşluklar gözlemlenirken, EuroLeague yetkilileri Alman polisinin onayını almadan mücadelenin başlayamayacağını açıklamıştı.

Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak yarı final karşılaşması 25 dakika gecikti.

BÜYÜK BİR TARAFTAR GRUBUNUN SALONA BİLETSİZ GİRDİĞİ BELİRTİLDİ



Alman polisi yaptığı açıklamada, girişlerin başlamasıyla büyük bir taraftar grubunun biletsiz şekilde salona girdiğini belirtti.



Bu durumun ardından polis, girişleri kapatırken, bileti olmayan taraftarları tek tek tespit ederek salon dışına çıkardı.



Yaşananların ardından biletli seyirciler salona girmekte gecikti. Organizasyon yönetimi, taraftarların tribündeki yerini alabilmesi için karşılaşmanın 25 dakika geç başlamasına karar verdi.

