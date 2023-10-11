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Fenerbahçe Opet-VakıfBank voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, geride kalan sezonun lig etabı birincisi Fenerbahçe Opet ile kupa şampiyonu VakıfBank arasında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda bugün oynanacak. Peki, Fenerbahçe Opet-VakıfBank voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet-VakıfBank voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet-VakıfBank maçına dair araştırmalar akşam saatleri ile beraber hız kazandı. Bugün oynanacak heyecan dolu müsabakanın saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe Opet-VakıfBank voleybol maçı hakkında bilgiler...

Geçen sezon Sultanlar Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet ile AXA Sigorta Kupa Voley’i kazanan VakıfBank, bugün karşı karşıya geliyor.

Burhan Felek Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak maçı, Ozan Çağı Sarıkaya yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Spor naklen yayınlayacak.

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