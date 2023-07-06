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Fenerbahçe ve Real Madrid'den Arda Güler açıklaması: 6 yıllık anlaşma

Fenerbahçe, Arda Güler için Real Madrid ile anlaştıklarını KAP'a bildirdi. Real Madrid ise Güler ile 6 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Fenerbahçe ve Real Madrid'den Arda Güler açıklaması: 6 yıllık anlaşma

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Fenerbahçe'den için KAP açıklaması geldi. 

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

İkinci KAP bildirisinde ise, "Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir. 

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." denildi.

Fenerbahçe ve Real Madrid'den Arda Güler açıklaması: 6 yıllık anlaşma - 1

REAL MADRİD DUYURDU

İspanyol ekibinden ‘Hoş geldin Arda’ başlıklı yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Arda Güler’in transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken oyuncu ile 6 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

Yarın sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçecek olan Arda Güler için yarın TSİ 13.00’te imza töreni düzenlenecek.

Madrid, tecrübeli futbolcuları Luka Modric ile Arda'nın fotoğrafını da yayınlayarak "Rakiplikten takım arkadaşlığına. Yüksek kalite." mesajıyla bir paylaşımda da bulundu. 

Fenerbahçe ve Real Madrid'den Arda Güler açıklaması: 6 yıllık anlaşma - 2

MADRİD'DEKİ 4. TÜRK

İspanya'ya giden Güler, böylelikle Madrid ekibinde oynayacak 4. Türk oyuncu olacak. 

Daha önce Mesut Özil, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin, eflatun-beyazlı formayı terletmişti.

ARDA İSPANYA'YA BÖYLE UÇTU

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