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Real Madrid için İspanya'ya uçan Arda Güler'den veda mesajı: Bu kararı almam gerekiyordu

Fenerbahçe'de yükselen performansıyla dikkatleri çeken Arda Güler, Real Madrid ile anlaşma sağladı. Genç yıldız, özel uçakla Madrid'e uçtu. Güler yayınladığı mesajda, "Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu." dedi.

Real Madrid için İspanya'ya uçan Arda Güler'den veda mesajı: Bu kararı almam gerekiyordu

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Futbola Gençlerbirliği altyapısında başladıktan sonra altyapısına geçen , gösterdiği performansla tüm takım taraftarlarının beğenisini toplarken dev kulüpleri peşine taktı.

Sarı-lacivertli takımda devam etmek istemeyen ve Real Madrid ile anlaşan 18 yaşındaki futbolcu, bugün Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Madrid'e hareket etti. Güler, havalimanına girişte kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadı. 

Real Madrid için İspanya'ya uçan Arda Güler'den veda mesajı: Bu kararı almam gerekiyordu - 1

VEDA MESAJI

Güler yayınladığı mesajda, "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe’ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.

Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu.

Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe." ifadelerini kullandı. 

ARDA İSPANYA'YA UÇTU

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