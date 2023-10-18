NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın biletleri satışa çıktı. Derbide en düşük bilet fiyatı 700 liradan başlarken, en yüksek bilet fiyatı 17 bin 500 lira oldu.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü ile arasında yapılacak derbi maçın biletleri satışa çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak müsabakanın biletleri, GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.

Biletler, yarın saat 11.00'de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunulacak.

Derbide en düşük bilet fiyatı 700 liradan başlarken, en yüksek bilet fiyatı 17 bin 500 lira oldu.

BİLET FİYATLARI

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı - 1
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...