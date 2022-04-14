Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Dinamo Kiev, Rusya-Ukrayna savaşı için barış maçı oynayacak. Maçtan elde edilen gelir Ukrayna'da zarar gören çocuklara bağışlanacak. Peki Galatasaray-Dinamo Kiev barış maçı saat kaçta yapılacak? Biletler kaç para olacak ve nereden alınacak? İşte ayrıntılar...

Haberler - İHA 14.04.2022 - 09:50

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

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temsilcisi Dinamo Kiev'i  'Barış için maç' sloganıyla ağırlayacak.

Dinamo Kiev ile yapılacak maç 14 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak

Karşılaşmadan elde edilen gelirler Ukrayna'da zarar gören çocuklara bağışlanacak.

BİLET FİYATLARI

Maçın biletleri, bugün Passolig’in resmi internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.

Bu özel müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1 - Doğu 113 blok: 100 TL

Kategori 2 - Doğu 110-111-112-114-115-116-210-216 blokları: 50 TL

Kategori 3 - Kuzey Kale arkası: 25 TL

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