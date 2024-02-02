Galatasaray, Samsunspor deplasmanından 3 puanla dönüyor

Samsunspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 12 yıl sonra sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazandı.



Puanını 63'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe oturan Galatasaray'da goller Nelsson ve Barış Alper'den geldi.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetti. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Mustafa Sönmez yaptı.



KARŞILAŞMA KAPALI GİŞE OYNANDI



Samsunspor-Galatasaray maçına her iki ekip taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Maç biletleri satışa çıktıktan sonra 48 saat içinde tükendi. Samsunspor Kulübü, biletlerin tamamının satıldığını belirten bir açıklama yaparak taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür etti. Karşılaşmayı 31 bin Samsunspor, 2 bine yakın Galatasaray taraftarı takip etti.



DEPREM BÖLGESİNE DESTEK



Geçen yıl 6 şubatta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin yıl dönümü öncesinde Samsunsporlu taraftarlar depremzedelere destek oldu. Taraftarlar deprem bölgesine gönderilmek üzere atkı, eldiven ve bere bağışında bulundu. Statta bulunan store 55 mağazasına getirilen ürünler teslim edildi.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR 1' Maç başladı 5' Nelsson Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi 10' Sarı-kırmızılılar Barış Alper'in golüyle farkı 2'ye çıkardı 19' Taylan Antalyalı'nın kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı



45' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI 47' Holse'nin vuruşunu Muslera kurtardı.



64' Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Zaha oyunda 74' Samsunspor'da Alim Öztürk'e sarı kart çıktı



76' Dries Mertens'in yerine Halil Dervişoğlu oyuna girdi

87' Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın yerine Eyüp Aydın, Barış Alper yerine Tete Torreira'nın yerine ise Ndombele oyuna dahil oldu 90+3 Zeki ve Zaha'ya tartışma sonrası sarı kart çıktı



90+5 Mücadele sona erdi İKİ TAKIM ARASINDAKİ 62'NCİ MAÇ



Samsunspor ile Galatasaray, Süper Lig’de 62’inci lig maçına çıkıyor. Bugüne kadar oynanan 61 maçın 40’ını Galatasaray, 7’sini Samsunspor kazanırken, 14 maç berabere sonuçlandı. 61 maçta Galatasaray 131, Samsunspor ise 46 gol attı.



Süper Lig tarihinde iki takım Samsun’da 30 defa karşılaştı. Galatasaray, rakibini 12 defa mağlup etti. 13 maç berabere biterken, Samsunspor, 5 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray’ın 37 golüne, Samsunspor 23 golle karşılık verdi.



İki takım, 2011-2012 sezonundan bu yana Samsun’da ilk defa karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Samsun’da oynanan son maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı. EKSİKLER



Sakatlıkları süren Abdülkerim ve Oliveria'nın yanı sıra milli takımdaki Ziyech forma giyemedi.



Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırındaydı.



Samsunspor'da ise 2 futbolcu forma giyemeyemedi.



Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampından dönen Nanu, Olivier Ntcam ve Kingsley Schindler yeniden kadroya alındı. TAKIMLAR NASIL BAŞLADI?



İLK 11'LER Samsunspor:



Okan, Van Drongelen, Satka, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Ercan Kara.



Galatasaray:



Muslera,Kaan-Nelsson-Sanchez-Berkan, Torreira-Kerem D.,Barış Alper-Mertens-Kerem A.,Icardi MKE Ankaragücü kaleci Ertaç Özbir'i transfer etti Haberi Görüntüle