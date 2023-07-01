Galatasaray'dan Kaan Ayhan açıklaması: Satın alma opsiyonu kullanıldı

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın 2.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan’ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir.



Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir." denildi.