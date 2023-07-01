Galatasaray'dan Kaan Ayhan açıklaması: Satın alma opsiyonu kullanıldı

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın 2.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan’ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir.
Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir." denildi.
US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan’ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir.— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) July 1, 2023
Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir. pic.twitter.com/9qC2O5JKki
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