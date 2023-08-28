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Gaziantep FK'dan Rıza Çalımbay açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve getirileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Gaziantep FK'dan Rıza Çalımbay açıklaması

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör 'ın göreve getirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"ERDAL GÜNEŞ'E OLAN GÜVEN SONSUZ"

Kulübün internet sitesinden "kamuoyunun bilgisine" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'Rıza Çalımbay Gaziantep'e' başlığıyla verilen içerikler tamamen hayal ürünüdür. Kulübümüzün, teknik direktörümüz Erdal Güneş'e olan güveninin sonsuz olduğunu bir kez daha dile getiriyor, taraftarlarımızın ve camiamızın birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu zamanlarda, bu tarz haberlere aldırış etmemesini rica ederiz."

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