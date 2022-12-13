Giovanni Guidetti'den VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'yla yeni imza

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile geçtiğimiz ay yollarını ayıran Giovanni Guidetti, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na 3 yıl daha imza atarak sözleşme yeniledi.



Yapılan açıklamada, "15 yıldır A takımımızın başantrenörü olan Giovanni Guidetti 3 yıl daha VakıfBank'ta" denildi.



2008 yılından beri VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda görev yapan İtalyan başantrenör Guidetti, 2017 yılından 2022 Kasım ayına kadar A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenör olarak görev alıyordu. Geçtiğimiz ay milli takımla yolları ayrılmıştı.

15 yıldır A takımımızın başantrenörü olan Giovanni Guidetti 3 yıl daha VakıfBank'ta. 💪🏻 Birlikte başarı dolu yıllara...



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