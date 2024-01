İsmail Kartal istediği transferi açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, maçın başından sonuna kadar üstün olduklarını söyledi.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan deneyimli teknik adam, maça iyi hazırlandıklarını belirtti.



Rakiplerinin son haftalarda iyi ve disiplinli oynayan, mücadele gücü yüksek bir ekip olduğunu vurgulayan Kartal, "Gol yollarında nasıl daha etkili olacağımıza çalıştık. Net pozisyonlar bulduk. İlk yarı penaltıdan sonra 2-1 öne geçerek devreyi kapattık. İkinci yarı da baskımız sürdü. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. Rakibimizin uzaktan şutu ve penaltısı vardı. Dirençli bir takım ve iyi mücadele ettiler. 25 günde bu akşam 6. maçımız oynadık, bu kolay bir şey değil. Yüksek tempoyla en az 5-6 net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. Güzel mücadeleyle 3 puanı aldık, oyuncularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Oyun sistemlerinin sene başında kurulduğunu ve onun devam ettirildiğini aktaran Kartal, değişikliklerin oyuncular üzerinden yapılabileceğini dile getirdi.



"3-4 GÜNDE BİR MAÇ OYNUYORUZ"



Hem Dzeko hem de Batshuayi'nin iyi performans sergilediğinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, şöyle devam etti:



"3-4 günde bir maç oynuyoruz. Bazı oyuncuları dinlendirebilsek diye bekliyoruz ve ara kolluyoruz. Bu aranın iyi geleceğini düşünüyorum. Bazı oyunculara çok yük bindi. Yüksek tempoyla oynadıkları için bazı oyuncuları dinlendiremiyoruz. Bu kadar gol pozisyonuna giriyoruz, üretiyoruz, savaşıyoruz bu en güzel tarafı. Şampiyonluk yolunda bazen 1-0 kazanmak çok önemlidir. Farkı oluşturabilecek pozisyonları üretebiliyoruz, bu bizim için çok önemli. Samsun maçını 1-0 bitirebilmek önemliydi ama yapamadık. Bu akşam ise bitirebildik."

"YERLİ BİR SANTRFOR ARIYORUZ"



Sportif Direktör Mario Branco ile maçın ardından görüştüklerini belirten Kartal, kadrodan ayrılması gündemde olan isimlerin henüz netleşmediğini söyledi.

Kartal, "Yerli bir santrfor arıyoruz. Birkaç aday var. Bununla ilgili kulüp tarafı görüşmeleri sürdürüyor." dedi.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Livakovic'in maçtan sonra kendilerinden özür dilediğini belirtti.



Her futbolcunun oynamak istediğini hatırlatan Kartal, "Bu zor bir iş, kolay değil. Her futbolcu oynamak istiyor, hepsi kariyerli. Bu oyuncularla samimi olmanız gerekiyor. Biz de onlarla konuşuyoruz. Kendilerini ikna ediyoruz. Birlikte orta yol buluyoruz. Maçlara oyuncularımı bu şekilde hazırlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



İrfan Can Kahveci'yi dinlendirmeyi tercih ettiğini kaydeden Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:



"Avrupa'da şu anda en çok gol atan takım Fenerbahçe'ymiş. İkinci sırada Liverpool, sonra ise Bayer Leverkusen. Ben de şimdi içeride öğrendim. Bunlar güzel şeyler. Önemli olan şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda bu istatistikleri kupalarla taçlandırır ve camiamızı mutlu ederiz. "