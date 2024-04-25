NTV.COM.TR’ye geri dön

İspanyollar İrfan Can Kahveci'nin yeni takımını duyurdu

İspanyol basını Sevilla'nın Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katacağını yazdı.

İspanyollar İrfan Can Kahveci'nin yeni takımını duyurdu

'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci'nin yeni durağı olabilir.

İsmail Kartal'ın bu sezon vazgeçemediği oyuncularından biri olan Kahveci, gol yollarındaki etkinliğiyle kariyer sezonunu geçiriyor.

SEVİLLA'YA İMZA ATMAYA YAKIN

Sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine giren İrfan Can, Sevilla'ya imza atabiilir.

İspanyol basınında konuyla ilgili yer alan haberlerin ayrıntısında, İrfan Can'ın 2021'den beri Sevilla'nın listesinde olduğu, görüşmelerin gerçekleştiği ancak futbolcunun 11 milyon euro ödeyen Fenerbahçe'yi tercih ettiği de aktarıldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal’ın derbi karnesi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal’ın derbi karnesi

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;