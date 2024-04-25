İspanyollar İrfan Can Kahveci'nin yeni takımını duyurdu

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci'nin yeni durağı İspanya olabilir.



İsmail Kartal'ın bu sezon vazgeçemediği oyuncularından biri olan Kahveci, gol yollarındaki etkinliğiyle kariyer sezonunu geçiriyor.

SEVİLLA'YA İMZA ATMAYA YAKIN



Sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine giren İrfan Can, Sevilla'ya imza atabiilir.



İspanyol basınında konuyla ilgili yer alan haberlerin ayrıntısında, İrfan Can'ın 2021'den beri Sevilla'nın listesinde olduğu, görüşmelerin gerçekleştiği ancak futbolcunun 11 milyon euro ödeyen Fenerbahçe'yi tercih ettiği de aktarıldı.