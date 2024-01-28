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İstanbulspor - Samsunspor Maçı Ne Zaman? İstanbulspor - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak İstanbulspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İstanbulspor - Samsunspor maçı nerede oynanacak? İstanbulspor - Samsunspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. İstanbulspor - Samsunspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

İstanbulspor - Samsunspor Maçı Ne Zaman? İstanbulspor - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
İstanbulspor - Samsunspor Maçı Ne Zaman

İstanbulspor - Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

İstanbulspor - Samsunspor maçı 29.01.2024 17:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

İstanbulspor - Samsunspor Maçı Nerede Oynanacak?

İstanbulspor - Samsunspor maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

İstanbulspor - Samsunspor Maçının Hakemleri

İstanbulspor - Samsunspor maçını orta hakem Ömer Turtay yönetecek.

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