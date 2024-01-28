İstanbulspor - Samsunspor Maçı Ne Zaman? İstanbulspor - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

İstanbulspor - Samsunspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
İstanbulspor - Samsunspor maçı 29.01.2024 17:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
İstanbulspor - Samsunspor Maçı Nerede Oynanacak?
İstanbulspor - Samsunspor maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak.
İstanbulspor - Samsunspor Maçının Hakemleri
İstanbulspor - Samsunspor maçını orta hakem Ömer Turtay yönetecek.
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