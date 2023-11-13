Jedinstvo Stara Pazova-VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Jedinstvo Stara Pazova-VakıfBank voleybol maçı voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa'daki temsilcimiz VakıfBank voleybol takımı, Sıbistan'ın güçlü ekibi Jedinstvo Stara Pazova'ya konuk olacak. İşte, Jedinstvo Stara Pazova-VakıfBank voleybol maçı hakkında bilgiler...
VakıfBank, 2024 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında 15 Kasım Çarşamba günü TSİ 21.00'de deplasmanda Sırbistan’ın Jedinstvo Stara Pazova takımıyla karşı karşıya gelecek.
Maç, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanalından izlenebilecek.
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