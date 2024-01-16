Jose Mourinho'nun yerine Daniele De Rossi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra Daniele De Rossi ile sezon sonuna kadar anlaştı.



Roma Kulübünden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Daniele De Rossi'nin 30 Haziran 2024 tarihine kadar takımın teknik direktörü olarak görev yapacağı duyuruldu.

GEÇEN YIL KARİYERİNE BAŞLAMIŞTI



Arjantin ekibi Boca Juniors'ta 2020'de futbol kariyerine son vermeden önce 2002-2019 yılları arasında Roma'da tüm kulvarlarda 616 maça çıkan, takımda kaptanlık yapan ve 63 gol atan De Rossi, geçen sezon İtalyan ekibi SPAL'da teknik direktörlük kariyerine başlamıştı.