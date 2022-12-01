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Katar'a dev veda: Dünya Kupası'nın favorilerinden Almanya gruptan çıkamadı

Dünya Kupası'nın favorilerinden Almanya, E Grubu'ndaki 3. ve son maçında Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen grup üçüncüsü olarak elendi. Gruptaki diğer maçta Japonya, İspanya'yı 2-1 yenerek grubu lider bitirdi. 4 puanda kalan İspanya ise gol averajıyla son 16 biletini aldı.

Katar'a dev veda: Dünya Kupası'nın favorilerinden Almanya gruptan çıkamadı

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Son dakika haberi! Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, turnuvanın favorilerinden Almanya gruptan çıkamadı. 

E Grubu'ndaki 3. ve son maçında Kosta Rika'yı 4-2 yenen Alman Milli Takımı, 4 puan ve averajla 3. sırada kaldı. 

JAPONYA'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Gruptaki diğer maçta ise Japonya, İspanya'yı 2-1 mağlup etti ve lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Katar'a dev veda: Dünya Kupası'nın favorilerinden Almanya gruptan çıkamadı - 1

Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan Japonya, E Grubu'nu 6 puanla zirvede tamamladı. İlk yenilgisini yaşayan İspanya ise 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Japonya, son 16 turunda F Grubu'nun ikincisi Hırvatistan ile karşılaşacak. İspanya ise F Grubu'nun lideri Fas'ın karşısına çıkacak.

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