Katar'a dev veda: Dünya Kupası'nın favorilerinden Almanya gruptan çıkamadı

Son dakika haberi! Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, turnuvanın favorilerinden Almanya gruptan çıkamadı.

E Grubu'ndaki 3. ve son maçında Kosta Rika'yı 4-2 yenen Alman Milli Takımı, 4 puan ve averajla 3. sırada kaldı.

JAPONYA'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Gruptaki diğer maçta ise Japonya, İspanya'yı 2-1 mağlup etti ve lider olarak son 16 turuna yükseldi.



Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan Japonya, E Grubu'nu 6 puanla zirvede tamamladı. İlk yenilgisini yaşayan İspanya ise 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak adını son 16 turuna yazdırdı.



Japonya, son 16 turunda F Grubu'nun ikincisi Hırvatistan ile karşılaşacak. İspanya ise F Grubu'nun lideri Fas'ın karşısına çıkacak.