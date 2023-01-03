Martina Navratilova kansere yakalandı

Martina Navratilova'ya kanser teşhisi konuldu.



66 yaşındaki eski tenisçi People dergisine verdiği röportajda, "Olumsuz bir durum ama tedavi edilebilir seviyede. Erken bir aşamada tespit edildi ve şimdilik düzeltilebilir gözüküyor. Tedavinin ardından olumlu bir sonuç almayı ve iyileşmeyi umuyorum. Elimdeki her şeyle savaşacağım." açıklamasında bulundu.



Martina Navratilova, 2010'da da meme kanserine yakalanmış ve hastalığı yenmişti.



İngiliz basınında yer alan haberlerde, teşhisin bir muayene sırasında konduğu ve Navratilova'nın tedavisine bu ay başlanacağı belirtildi.



Navratilova, kadınlar teklerde 9'u Wimbledon'da olmak üzere toplamda 59 grand slam şampiyonluğuna ulaşmıştı.