MHK'den Cüneyt Çakır’a görev

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli olurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Cüneyt Çakır'a da görev verdi.



TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, 24 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor arasındaki maçı yönetecek.



MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Cüneyt Çakır'ın yanı sıra 13 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı.



Son olarak ligin 28. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçını yöneten Cüneyt Çakır, 4 hafta sonra ligde görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftada görev alacak hakemler şöyle:



22 Nisan Cuma

20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Hali Umut Meler



23 Nisan Cumartesi

16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 V. Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar

20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu



24 Nisan Pazar

16.00 Medipol Başakşehir - A. Hatayspor: Arda Kardeşler

16.00 Ö. K. Yeni Malatyaspor - İ. H. Konyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan

20.30 F. T. Antalyaspor - Y. Kayserispor: Cüneyt Çakır



25 Nisan Pazartesi

20.30 D. G. Sivasspor - A. Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Yasin Kol