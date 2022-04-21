MHK'den Cüneyt Çakır’a görev

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 21.04.2022 - 22:18 | Son Güncelleme : 21.04.2022 - 22:23
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli olurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Cüneyt Çakır'a da görev verdi.
TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, 24 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor arasındaki maçı yönetecek.
MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Cüneyt Çakır'ın yanı sıra 13 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı.
Son olarak ligin 28. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçını yöneten Cüneyt Çakır, 4 hafta sonra ligde görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig'de 34. haftada görev alacak hakemler şöyle:
22 Nisan Cuma
20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Hali Umut Meler
23 Nisan Cumartesi
16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 V. Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar
20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
24 Nisan Pazar
16.00 Medipol Başakşehir - A. Hatayspor: Arda Kardeşler
16.00 Ö. K. Yeni Malatyaspor - İ. H. Konyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.30 F. T. Antalyaspor - Y. Kayserispor: Cüneyt Çakır
25 Nisan Pazartesi
20.30 D. G. Sivasspor - A. Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Yasin Kol