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Milli futbolcu Enes Ünal Bournemouth'a gidiyor

İngiliz ekibi Bournemouth, milli futbolcu Enes Ünal'ı 16.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle kiralık olarak kadrosuna kattı.

Milli futbolcu Enes Ünal Bournemouth'a gidiyor

Premier Lig'de Bournemouth, Enes Ünal'ın transferi için Getafe ile anlaşma sağladı.

Bournemouth'un Getafe forması giyen Enes Ünal'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı belirtildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; İki kulübün transfer konusunda anlaştığı ve anlaşmada zorunlu satın alma opsiyonu bulunacağı belirtildi.

Ünal'ın sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Bournemouth'ta geçireceği ve yaz transfer döneminde 16 milyon 500 bin sterlinlik zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği aktarıldı.

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