MKE Ankaragücü Kulübü ve Trabzonsporlu Enis Destan PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçındaki çeşitli ihlallerden dolayı disipline sevk edildi.



Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'un futbolcusu Enis Destan'ı ise bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakadaki kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 23.04.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ENİS DESTAN’ın 24.04.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 25.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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