Muslera en az gol yiyen ilk 3 kaleci arasına girdi

Maç kazandıran kurtarışları sayesinde "Muslera'sı olan kazanır" ve "Son anda Muslera" gibi sözlerle futbolseverlerin diline pelesenk ettiği Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, tıpkı hayat gibi beklenmedik dinamiklere sahip futbola, performansıyla öngörülebilirlik katmayı başardı.



Belki de kaleciliğin önemini anlatabilecek en güzel sözlerden birisi, yazarlıktan önce kalecilik yapan Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız varoluşçu filozoflardan Albert Camus'ye ait.



Camus'nün hayat ve futbolun öngörülemeyen yanını ilişkilendirdiği, "Hayatta ne öğrendiysem futboldan ve kalecilikten öğrendim; çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi." sözünü düşündüğümüzde Muslera, maç sonucuna tesir eden kalecilik performansıyla bir anlamda futbola öngörülebilirlik katan isimlerden oldu.



Sparta Prag ve MKE Ankaragücü maçlarında beklenmedik şekilde kafası ve omzunu kullanarak yaptığı kurtarışları da kalecilik lügatına ekleyen 37 yaşındaki Muslera, ilerleyen yaşına rağmen etkileyici performansıyla futbolseverleri kendisine hayran bırakmaya devam etti.



KARİYERİNİN EN İYİ SEZONU



Galatasaray'daki 13. sezonunu yaşayan Muslera, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.



Süper Lig'de çıktığı 25 karşılaşmada yediği 14 golle maç başına 0,56 ortalama yakalayan tecrübeli eldiven, geçmiş sezonlara göre en iyi performansını sergiledi.



Sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşadığı ilk sezonunda (2011-12) kalesinde maç başına 0,7 gol gören Muslera, bu ortalamayı geride bırakmayı başardı.

AVRUPA'DA EN AZ GOL YİYEN KALECİLER ARASINDA İLK 3'TE



Muslera, bu sezon Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen kaleciler arasında ilk 3'e girdi.



Uruguaylı file bekçisi, yerel liginde en az 20 maça çıkan kaleciler hesaba katıldığında Hollanda ekibi PSV'den Arjantinli Walter Benitez ve İtalya'nın Inter takımından İsviçreli Yann Sommer ile ilk 3'te yer aldı.



Kalesinde 10 gol gören Benitez 0,45, 12 gol yiyen Sommer 0,5 ve 14 gole engel olamayan Muslera 0,56 maç başı ortalama tutturdu.

