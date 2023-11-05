Muslera'nın kaçıracağı maçlar belli oldu

Trendyol Süper Lİg'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlanarak maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

KALE GÜNAY GÜVENÇ'E EMANET

Milliyet'in haberine göre, Muslera'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Bayern Münih, ligde ise Hatayspor karşılaşmalarında sahada olmayacağı belirtilirken, bu mücadelelerde kaleyi Günay Güvenç koruyacak.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Muslera'nın sol dirsek ekleminde çıkık oluştuğunu ve saha içerisinde yerine taktıklarını açıklamıştı.

Tetkiklerin ardından Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, "Aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan Fernando Muslera'nın yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır."