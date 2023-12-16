NTV.COM.TR’ye geri dön

Nijerya'da sıtmaya yakalanan Kocaelispor yöneticisi Ekrem Can hayatını kaybetti

Sporcu izlemek ve futbol akademilerini ziyaret etmek için gittiği Nijerya'da sıtma hastalığına yakalanan Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can (48), hayatını kaybetti.

Nijerya'da sıtmaya yakalanan Kocaelispor yöneticisi Ekrem Can hayatını kaybetti

Kocaelispor Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can (48) ile Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, 15 gün önce Nijerya'ya gitti. Kentteki akademileri ve spor tesislerini ziyaret eden Can, sporcuları izledi.

Nijerya'da sıtmaya yakalanan Kocaelispor yöneticisi Ekrem Can hayatını kaybetti - 1

Nijerya'da kırgınlık, halsizlik ve şikayetleri yaşayan Ekrem Can'ın sorunları 'ye döndüğünde de devam etti. Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye giden Can, Gebze ilçesindeki bir özel hastaneye yatırıldı.

Hastalığı zatürreye dönüştüğü bildirilen Ekrem Can, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Can'ın haberini alan Kocelispor camiasını yasa boğdu.

Cenazenin Karamürsel ilçesinde ikindi namazına müteakip kaldırılacağı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;