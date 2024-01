Okan Buruk, Icardi'nin dönüş tarihini açıkladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Zorlu haftalardan geçtiklerini belirten Buruk, "Üst üste maçlar oynuyoruz. En büyük korkumuz, hem Afrika Kupası'na gidenler hem sakat hem de cezalı oyuncular olmasıydı. Son 3 maçta 7-8 eksikle mücadele ettik. Bu durum, oyuncu değişikliklerinde de elimizi kısıtlıyor. Bugün hücum anlamında net değişiklikler yapamadık." diye konuştu.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, iyi bir performans sergileyemediklerini vurgulayarak, "Maçın başından sonuna kadar kazanmayı istedik. Çok iyi bir oyun ortaya koymadık. Zaman zaman kazanmaya yetecek kadar oynadık. Maçı izlemeden istatistiklere baksam çok iyi oynadığımızı düşünürdüm. Gol pozisyonlarına girdik, kaçırdığımız goller oldu. Özellikle hücumda bireysel olarak performanslarımız çok yüksek değildi. Mertens, hücumda en çok üreten oyunculardan biriydi. Diğer oyuncularımızın da ona katılması gerekiyordu. Orta saha ve bekler de hücumda biraz daha üretken olabilirdi." ifadelerini kullandı.



Bireysel hatadan gol yediklerini aktaran Buruk, "Maçın genelinde kendi performansımızı yakalayamadık. Attığımız şutla kaleyi bulma yüzdemiz düşük. Son kararların birçoğunda doğru işler yapmadık. Bugün kazanmak çok önemliydi. Bu haftaları kazanarak geçmemiz gerekiyor. Geçen hafta 5 dakika kala şanssız penaltıdan gol yedik. Bundan sonraki maçlar bizim için daha iyi olacak. Biraz da takımın üzerinde geçen hafta kaybettiğimiz baskısını ve stresini gördük. Genel olarak kazanmak güzel. Bir sonraki maç çok daha iyisini yapmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.



Okan Buruk, sakat ve cezalı oyuncuların dönmeye başladığını dile getirerek, "Bundan sonra seçeneklerimiz artacak. Sacha Boey, bizimle hiç antrenman yapmadan oynadı. Kaan'ın ağrıları vardı. Yüzde 100'ünde olmasa bile elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Genç oyuncularımız girdikten sonra çok faydalı oldu. Onları sahada görmek beni sevindiren şeylerden biri." değerlendirmesini yaptı



"İPTAL EDİLEN GOLDE FAUL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"



Okan Buruk, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın ilk yarıda attıkları ve sayılmayan golde hatalı karar verdiğini savundu.



Maçın 28. dakikasında Dries Mertens'in ağlara gönderdiği topun gol sayılmadığını hatırlatan Buruk, hakem performansıyla ilgili şunları kaydetti:



"İptal edilen golde faul olduğunu düşünmüyorum. Bu faul oluyorsa futbolun adını değiştirmek lazım. Ya da her maç bin tane faul verilmesi, dokunmanın faul sayılması, oyuncular birbirine çarptığında da faul olması gerek. Çok kritik, 2-0'ı yakaladığımız bir goldü. Bunun iptal edilmesine anlam veremedim. Video Yardımcı Hakem'den (VAR) de uyarı gelebilirdi. Genelde bizim maçlarımızda VAR'dan uyarı gelmez. Allah'tan penaltı pozisyonunda bu kez uyarı geldi. İki takıma verilen penaltıların doğru olduğunu düşünüyorum. Ancak oyun içinde hakem son haftalarda olduğu gibi birçok pozisyonda rakibimizden yana takdir hakkı kullandı. Son haftalarda bunu yaşıyoruz. Maalesef taraftarımız, teknik heyetimiz, yönetimimiz bundan memnun değil. Ancak her şeye rağmen bizim daha iyi olmamız lazım. Hakem bilerek ya da bilmeyerek hata yapabilir. Bunların hepsinin üstünü çizmemiz gerek. Eğer Galatasaray isek, kadromuz ligin üstündeyse bundan çok daha iyisini yapmak zorundayız. O da benim ve oyuncularımın işi. Hiçbir şeyi bahane etmeden daha iyisini yapmak zorundayız."



Buruk, pozisyonun ardından itiraz ettiği için sarı kart gördüğünü hatırlatarak, "Bu pozisyonda hiçbir türlü penaltı verilmezdi. Faul olduğunu düşünmüyorum. Son haftalarda bunu yaşıyoruz. Her statta farklı kararlar veriliyor, kurallar uygulanıyor. Rahatsızlığımız ve mutsuzluğumuz bu yüzden. Birçok takım bundan dolayı mutsuz. Bir standardın olmaması herkesi mutsuz ediyor. Umarım daha iyi olurlar. Türkiye Futbol Federasyonunun VAR hakemlerinden mutlu olmadığını görüyoruz ki sayıları artırıldı. Geçen hafta bize göre 3 net penaltımız verilmedi. Aynı pozisyonlar başka statta penaltı olarak değerlendirildi." diye konuştu.



"OYUNCULARIN DAHA İYİSİNİ YAPMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



Okan Buruk, kadrosundaki bazı oyunculardan daha iyi performans beklediğini söyledi.



Bu sezonki 32. resmi maçlarına çıktıklarını hatırlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçen sezon 38 maçla ligi bitirmiştik. Bu ay sonunda geçen sezonki sayıya ulaşacağız. Oyuncular üzerinde bir yorgunluk var. Geçmişte Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımların Süper Lig'de hep kötü gittiğini, başarısız olduğunu gördük. Bunu bu sezon tersine çevirdik. Şampiyonlar Ligi'nde son maça kadar mücadele ettik, Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandık. Süper Lig'de de yarışın içindeyiz. Son haftalarda kadromuzda eksiklikler oldu. Oyuncuların daha iyisini yapması gerektiğini düşünüyorum. Zaha ve Tete'de de aynı şekilde. Kaliteleri olan, önemli oyuncular. Onların daha çok üretmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bugün ilk yarıda Zaha çok çizgide kaldı. İkinci yarı biraz daha içeri girmesini istedik. Performansı çok daha iyiydi. Oyuncularımın gelişeceğine ve daha iyi olacağına inanıyorum. Oyuncularımıza destek olmamız, doğruyu yanlışı ve en iyi performanslarına ulaşmaları için neler yapabileceğimizi konuşmamız gerekiyor."



Okan Buruk, sezona dinlenmeden hızlı girdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Bu zamana kadar Süper Lig ile Avrupa'yı başarılı bir şekilde götüren takım sayısı çok az. Son yıllarda şampiyon olduktan sonra başarıyı sürdüren takım çok az. Biz bunu yakaladık. Süper Lig'de yarışın içindeyiz. Her takım puan kaybedebilir. Geçen hafta şanssız bir şekilde puan kaybettik. Hedefimiz, kalan 18 maçı kazanmak. Geçen sezon 14 maçlık seri yakalamıştık. Bunu tekrarlamak istiyoruz. Diğer takımlara fark atarak yarışın içinde olmak ve Avrupa'da devam etmek önemli bir başarı. Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dünyada adından söz ettirdi. Bundan sonra hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam etmek, Türkiye'de şampiyon olabilmek. Çok fazla maç var. İki takım da şampiyonluğa inanmış durumda."



"ICARDİ, TRABZONSPOR MAÇINDA KADRODA OLACAK"



Okan Buruk, sakatlığı bulunan futbolcuların durumuyla ilgili bilgi verdi.



Ayak bileği ve yüzündeki sakatlık için dinlendirilen Mauro Icardi'nin hafta sonunda yapılacak Trabzonspor maçında kadroya alınacağını belirten Buruk, "Icardi'ye belli bir dinlenme süresi vermiştik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Hafta sonu için karar vereceğiz. Ayağının ve yüzündeki kırığın durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu ilk 11'de mi başlatırız, sonradan mı kullanırız karar vereceğiz. Kadroya girebilecek durumda olacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Davinson Sanchez'in Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Ocak Perşembe günü Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor ile yapacakları maçta forma giyeceğini belirten Buruk, "Sanchez için programı belliydi. Onun da kendi hazırlığı Ümraniyespor ile yapacağımız Türkiye Kupası maçı. Oyuncularımızın sağlığı çok önemli. Sakatlıkların tekrarlamaması için bazen sabırlı davranıyoruz. Davinson'da da sabırlı davrandık. Kupa maçında oynayacak." şeklinde görüş belirtti.



"SOL BEK İHTİYACIMIZ VAR"



Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, ara transfer döneminde sol bek almak istediklerini söyledi.



Transferde önceliklerinin sol bek olduğunu aktaran Buruk, "Sol bek ihtiyacımız var. Sol bekte çok iyi oynuyor ama Barış'ı önde kullanmak istiyoruz. Onun takıma verdiği katkı çok önemli. Orta saha ve hücumla ilgili bir karar vereceğiz. Öncelikle elimizdeki oyuncuları değerlendirmek ve görmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde karar vereceğiz. Bizim için öncelik sol bek. Ayrılma durumuna göre kararlar vereceğiz. Oyuncu satma durumumuz olur mu, teklif gelir mi? Çok değerli oyuncularımız var. Galatasaray'ın çok değerli bir kadrosu var. Birçok oyuncumuza teklifler var. Devre arası ve sezon sonu için teklifler gelecek. Buna göre de geleceğimizle ilgili yol alacağız. Orta saha veya forvet arkası karar vereceğimiz bölgelerden biri." ifadelerini kullandı.