Okan Buruk acil transfer istediği bölgeleri açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta Gaziantep FK'yi 2-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, savunmanın iki kanadına transfer yapılması gerektiğini dile getirdi.



Sacha Boey'in rekor bedelle Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer olduğunu hatırlatan Buruk, şunları kaydetti:



"Amacım elimdeki oyuncularla maçları kazanabilmek. Şu anda eksiğiz. Özellikle sağ ve sol bekte alternatifler oluşturarak oynamaya çalışıyoruz. Bir sağ bek, bir sol beki acele bir şekilde istiyorum. Başkanımızla konuştuk. Erden Bey uğraşıyor ve yönetimimiz bize destek veriyor. Hızlı bir şekilde, cuma gününe kadar bir sağ bek, bir de sol bek transferi yapmamız gerekiyor. Bu da bizi birçok mevkide rahatlatacak. Bugün Kaan'ı sağ bekte kullandık. Genel olarak iyi oynadı. Berkan sol bekte oynadı, maçın devamında Barış sol beke geçti. Oyuncularımın hepsi ellerinden geleni yapıyor. Bazen Kaan'ı orta sahada kullanacağız. Bazen stoperde rotasyon yapmaya çalışacağız. Bu denklemi çözebilmem için bir an önce transferleri yapmak istiyoruz. Bunun için çok çaba sarf ediyoruz."

"ZOR BİR DÖNEMDEYİZ VE ZOR MEVKİLER ARIYORUZ"



Ekibiyle sürekli oyuncu baktıklarını aktaran 50 yaşındaki teknik adam, "Hem Sacha'nın yerine hem de sol beke oyuncu bakıyoruz. Zor bir dönemdeyiz ve zor mevkiler arıyoruz. Transferin son haftasında transfer yapmak kolay değil ama en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunun yanında oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bahanemiz yok. İyi bir kadromuz var, iyi oyunculara sahibiz. Bu yüzden hiçbir şeyi bahane etmiyorum. Kazanarak devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Transferde önceliklerinin sağ ve sol bek olduğunun altını çizen Buruk, "Diğer mevkiler için birçok fırsat çıkabilir. Avrupa'ya cuma gününe kadar yazabiliyoruz. Daha sonra Türkiye'deki transfer dönemi devam ediyor. Şu andaki ana düşüncem özellikle savunmadaki eksikleri gidermek." diye konuştu.

