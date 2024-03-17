Okan Buruk'tan Ali Koç'un hakem iddialarına yanıt

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Zor bir ortam aslında. Gece maçlarına alışık bir takım olarak gündüz maçı... Saha da kuruydu. Bu atmosferde alışık olmayan bir takım için zordu, ben de bundan korkuyordum. Oyun içinde zaman zaman olumsuz etkilerini gördüm bunun. 4-3 sonrasında üç tane daha pozisyonu bitirebilirdik."

ABDÜLKERİM VE AURIER MÜJDESİ

Savunmada çok eksiktik. Son bir ayda zorlandık. Milli araya kayıpsız girersek bizim için avantaj demiştim. Bunu yaptık. Yine değişiklikler oldu. Abdülkerim'in tam hazır olmaması, onu zorlamamak iyi oldu. Bir sonraki maçta hazır olacak. Aurier yine aynı şekilde. Ziyech, ikinci maçına çıktı. Bu oyuncuların da tekrar takıma girmesiyle tam kadro olduğumuzda daha güçlü olacağımızı düşünüyorum.",

"ICARDI MAÇA DAMGA VURDU"

"Bugün Mertens çok önemli bir gol attı. Icardi belki de ilk yarıda oyunun tam içerisinde değildi ki hep söylüyorum, %100'ünde değil. Milli ara ona da iyi gelecek. Arka adalesinde ufak bir problemi var, orayı tutarak oynuyor.

Bir penaltı da kaçırdı ama attığı iki golle maça damga vurdu. Milli takım arasından sonra çok daha hazır bir şekilde aramıza dönecek."

"ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI TALİHSİZ"

"Ali Koç'un ne dediğini anlamadım. Talihsiz bir açıklama. Benim hiç hakem arkadaşım yok. Olabilir de. Keşke hepimiz hakemlerle arkadaş olsak, Sevgili Ali Koç da olsun. Hiç hakem arkadaşım olmadı ama olmasını da garip bulmam."