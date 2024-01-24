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Okan Buruk'un şampiyonluk planı

Trabzonspor galibiyetinin ardından genel averaj farkını ön plana aldığı belirtilen Okan Buruk'un RAMS Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar genel averajı eşitlemek istediği kaydedildi. Ayrıca deneyimli çalıştırıcının Süper Lig'de oynanacak İstanbulspor mücadelesinde Icardi yerine forvette Zaha'ya forma vereceği öne sürüldü.

Okan Buruk'un şampiyonluk planı

Trendyol 'de Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederek Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk yarışında puanları eşitleyen 'da bir sonraki hedefi belli oldu.

Milliyet'in haberine göre, genel averajda sarı-lacivertlilerin 10 gol gerisinde bulunan 'un öğrencilerinin Rams Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar durumu eşitlemek istediği kaydedildi.

İki takım arasında oynanan ilk maçın golsüz eşitlikle tamamlanması olası bir puan eşitliğinde iç saha galibiyetiyle birlikte avantaj  

SANTRFOR BELLİ OLDU

Gol averajını ön planda tutan Okan Buruk'un İstanbulspor karşısında santrfor bölgesinde Icardi yerine Zaha ile oynayacağı öne sürüldü.

Fildişi Sahilli futbolcunun artan formunu göz önünde bulunduran Buruk, Icardi'nin fiziksel olarak hazır olmaması nedeniyle Zaha'ya forvet hattında yeniden şans vereceği belirtildi

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