Okan Buruk'un şampiyonluk planı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederek Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk yarışında puanları eşitleyen Galatasaray'da bir sonraki hedefi belli oldu.

Milliyet'in haberine göre, genel averajda sarı-lacivertlilerin 10 gol gerisinde bulunan Okan Buruk'un öğrencilerinin Rams Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar durumu eşitlemek istediği kaydedildi.

İki takım arasında oynanan ilk maçın golsüz eşitlikle tamamlanması olası bir puan eşitliğinde iç saha galibiyetiyle birlikte avantaj

SANTRFOR BELLİ OLDU



Gol averajını ön planda tutan Okan Buruk'un İstanbulspor karşısında santrfor bölgesinde Icardi yerine Zaha ile oynayacağı öne sürüldü.

Fildişi Sahilli futbolcunun artan formunu göz önünde bulunduran Buruk, Icardi'nin fiziksel olarak hazır olmaması nedeniyle Zaha'ya forvet hattında yeniden şans vereceği belirtildi