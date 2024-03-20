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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 5 kişi tutuklandı

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturma sürüyor. Maçta yaşananlara ilişkin gözaltına alınan 13 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan 5’i hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklananlardan birinin sahaya ilk atlayan H.Ç., diğerinin ise korner direğiyle futbolculara saldıran E.T. olduğu öğrenildi. H.Ç’nin mahkemedeki ifadesinde, “Futbolculara doğru koştum. Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım.” dediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 5 kişi tutuklandı - 1

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşanıyor.

Maçta yaşananlara ilişkin gözaltına alınanlar bu sabah adliyeye sevk edildi.

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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 5 kişi tutuklandı - 2

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ilk olarak sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler daha sonra Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 5 kişi tutuklandı - 3

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Trabzonsporlu taraftarlar burada savcılık tarafından mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 13 taraftardan 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 kişi hakkında ise tutuklama kararı verildi.

Tutuklananlar arasında korner direğiyle Fenerbahçeli futbolcuların üzerine koşan E.T. ile sahaya ilk giren H.Ç'nin de bulunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 5 kişi tutuklandı - 4

"AMACIM ONLARA SOYUNMA ODASINA GİDİN DEMEKTİ"

Sahaya atlayan ve hakkında tutuklama kararı verilen H.Ç'nin mahkemedeki savunmasında, "Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamadım. Sahanın içine girdim. Futbolculara doğru koştum. Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum." dediği öğrenildi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 5 kişi tutuklandı - 5

38 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylı maçla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada 38 şüphelinin kimlik tespitinin yapıldığını açıklamıştı.

Bakan Tunç, 12 kişinin gözaltında olduğunu diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini söylemişti.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 5 kişi tutuklandı - 6

FUTBOLCULARLA İLGİLİ SORUŞTURMA VAR MI?

Adalet Bakanı, “Futbolcularla ilgili soruşturma var mı?” sorusunu da yanıtlamıştı.

Bakan Tunç, “Futbolcularla alakalı soruşturma söz konusu değil. Futbolculara saldıranlarla ilgili adli süreç devam ediyor.” demişti.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 5 kişi tutuklandı - 7

Bakan Tunç, Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklamaya ilişkin ise “Orada bir yanlış anlama söz konusu. Fenerbahçe kulübümüzün bir açıklaması olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına yönelik beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası oluşan yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz.” yorumunu yapmıştı.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 5 kişi tutuklandı - 8
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 5 kişi tutuklandı - 9
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 5 kişi tutuklandı - 10
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