Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 5 kişi tutuklandı
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturma sürüyor. Maçta yaşananlara ilişkin gözaltına alınan 13 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan 5’i hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklananlardan birinin sahaya ilk atlayan H.Ç., diğerinin ise korner direğiyle futbolculara saldıran E.T. olduğu öğrenildi. H.Ç’nin mahkemedeki ifadesinde, “Futbolculara doğru koştum. Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım.” dediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşanıyor.
Maçta yaşananlara ilişkin gözaltına alınanlar bu sabah adliyeye sevk edildi.
FIFA'dan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama
Olaylı derbide sahaya ilk giren maskeli taraftarın yurt dışından geldiği ortaya çıktı