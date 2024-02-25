Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı

Sezon başında Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler bugün 19. yaşını kutluyor.

Eflatun-beyazlılar, sakatlıklarla yaklaşık 3 ay boğuşan ve ardından formasına kavuşan Arda için sosyal medya hesabından doğum gününü kutladığı bir paylaşım yaptı.

La Liga'nın 26. haftasında sahasında bugün Sevilla ile oynayacak Real Madrid'de bazı taraftarlar paylaşılan gönderinin altında iyi dileklerde bulunurken, genç futbolcunun daha fazla süre alması için yorumlarda bulundu.

ANCELOTTİ'DEN ARDA İÇİN İLK 11 MESAJI

Başkent ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Sevilla mücadelesinden önce Arda'nın pek fazla süre alamamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bu sezon LaLiga'da sadece 3 maçta ve toplamda 25 dakika süre alan Arda Güler'in "neden sahada daha fazla süre alamadığı" sorulan Ancelotti, "Bu diğer futbolcularla rekabetle ilgili bir mesele. Çok genç ve sabırlı olmak gerek. Ama maça baştan itibaren başlayabilecek bir seviyede." cevabını verdi.

Bu açıklamalarla birlikte Arda'nın ilk 11'de başlamaya hazır olduğu mesajı verildi.

REAL MADRİD - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Sevilla mücadelesi bugün saat 23.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranından canlı yayınlanacak.