Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu 9 Nisan'da başlayacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.



Çeyrek finalde tüm maçların TSİ 22.00'de başlayacağı program şu şekilde:



9 Nisan Salı:



Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)



Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)



10 Nisan Çarşamba:



Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)



Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)



