Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı

ATLETİCO MADRİD EVİNDE GÜLDÜ



Günün diğer maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund takımını konuk etti.



Civitas Metropolitano Stadı'ndaki mücadelede Madrid ekibi, 4. dakikada Rodrigo de Paul ve 32. dakikada Samuel Lino'nun golleriyle 2-1 galip geldi.



Borussia Dortmund'un tek golünü ise 81. dakikada Sebastien Haller kaydetti.



Her iki karşılaşmanın rövanşı 16 Nisan Salı günü oynanacak.