Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman? Samsunspor - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Samsunspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Samsunspor - Galatasaray maçı 02.02.2024 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Samsunspor - Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?
Samsunspor - Galatasaray maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.
Samsunspor - Galatasaray Maçının İlk 11'leri ve Oyuncu Kadrosu
Samsunspor:
Okan, Van Drongelen, Satka, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Ercan Kara.
Galatasaray:
Muslera,Kaan-Nelsson-Sanchez-Berkan, Torreira-Kerem D.,Barış Alper-Mertens-Kerem A.,Icardi
Samsunspor - Galatasaray Maçının Hakemleri
Samsunspor - Galatasaray maçını orta hakem Tugay Numanoğlu yönetecek.
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