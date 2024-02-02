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Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman? Samsunspor - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yapılacak Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Samsunspor - Galatasaray maçı nerede oynanacak? Samsunspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Samsunspor - Galatasaray maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman? Samsunspor - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Samsunspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Samsunspor - Galatasaray maçı 02.02.2024 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Samsunspor - Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?

Samsunspor - Galatasaray maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

Samsunspor - Galatasaray Maçının İlk 11'leri ve Oyuncu Kadrosu

Samsunspor:

Okan, Van Drongelen, Satka, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Ercan Kara.

Galatasaray:

Muslera,Kaan-Nelsson-Sanchez-Berkan, Torreira-Kerem D.,Barış Alper-Mertens-Kerem A.,Icardi

Samsunspor - Galatasaray Maçının Hakemleri

Samsunspor - Galatasaray maçını orta hakem Tugay Numanoğlu yönetecek.

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