Samsunspor'da Mickael Tırpan'la yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Mickael Tırpan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda aramıza katılan futbolcumuz Mickael Tırpan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Ailevi sebeplerden dolayı kulübümüzden ayrılan futbolcumuza katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Mickael Tırpan bu sezon Samunspor formasıyla 7 resmi maça çıktı.