SON DAKİKA: A Milli Takım, özel maçta Çekya'yı yendi

Son dakika haberi! A Milli Takım, İskoçya'nın ardından bir diğer hazırlık maçında Çekya'yı da mağlup etmeyi başardı.



Türkiye, 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 10 kez Çekya ile mücadele etti.



Çekya ile tarihinde 11. kez karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, rakibini 2-1 yendi.



Son 2 maçta da Çekya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup eden Türkiye, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.



Rakip filelere 15 gol gönderen A Milli Takım, kalesindeki 21 gole engel olamadı.



Ay yıldızlı ekip ayrıca, Çekoslavakya döneminde yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ay yıldızlılar, attığı 5 gole karşılık 24 gol yedi.

CÜNEYT ÇAKIR JÜBİLE YAPTI



FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır milli maçla jübile yaptı.



A Milli Takım'ın Çekya'yı konuk ettiği hazırlık maçında özel izinle mücadeleyi Cüneyt Çakır başlattı. 45 yaşındaki Çakır, ilk 5 dakikayı yönettikten sonra son düdüğünü çaldı.



Cüneyt Çakır son düdüğünün ardından sahadaki futbolcularla sarıldı ve ardından yerini İskoç hakem William Collum'a bıraktı.



Cüneyt Çakır sahayı terk ederken tribünleri selamladı. Taraftarlar ise Çakır'a sevgi gösterisinde bulundu.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi saha kenarında Cüneyt Çakır'a çiçek ve plaket verdi.



ARDA GÜLER MİLLİ OLDU



Bu maçta ilk 11'de başlayan Samet Akaydin ve Onur Bulut ile 68 dakikada oyuna giren genç futbolcu Arda Güler ve 60. dakikada oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç ilk kez A Milli Takım formasını giydi.



Arda Güler, oyuna girdiği sırada taraftarlar, "Arda" tezahüratı yaparak ayakta alkışladı.

MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



14. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Pavlenka, topu yatarak son anda kornere çeldi.



31. dakikada milli takım öne geçti. Cengiz Ünder'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



34. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Pavlenka topu son anda kurtardı.



35. dakikada Barak'ın pasıyla ceza sahasında sol çaprazında topla buluşan Soucek'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kurtardı.



Müsabakanın ilk yarısı A Milli Futbol Takımı'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



56. dakikada Çekya beraberliği yakaladı. Cerny'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan Alemdar'ın yatarak kontrol etmek istediği top ağlarla buluştu: 1-1.



66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Özkacar'ın sert şutunda kaleci Koubek, meşin yuvarlağı yatarak son anda kornere çeldi.



67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in plase vuruşunda kaleci Doubek, meşin yuvarlağı son anda kurtardı.



70. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 2-1.



A Milli Futbol Takımı, mücadeleyi 2-1 kazandı.