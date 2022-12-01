SON DAKİKA: PFDK, İzmir'deki olaylı derbiyle ilgili cezaları açıkladı

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PFDK, 27 Kasım tarihinde oynanan ve yaşanan olaylardan dolayı yarıda kalan Göztepe-Altay maçıyla ilgili aldığı kararları açıkladı

Göztepe - Altay maçında yaşananlardan dolayı Göztepe'ye 4 maç, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca Göztepe'ye 112 bin TL, Altay'a ise 185 bin 500 TL para cezası verildi.

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti.



Kaleciyi yaralayan Mehmet Nihat A, 28 Kasım'da adliyeye sevk edilmiş, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.



​​​​​​​Genişletilen soruşturma kapsamında tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheliden 19'u tutuklanmıştı.



Yanıcı ve patlayıcı maddelerin bir bölümünün ambulans görevlileri A.G. ve H.K. tarafından stada sokularak tuvaletteki çöp kutusuna bırakıldığı, şüphelilerden F.E'nin ise tribüne atılan işaret fişeğini üzerine saklayarak stada girdiği öğrenilmişti.

