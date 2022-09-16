SON DAKİKA: Trabzonspor Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan ve Djaniny'nin sözleşmesini uzattı

2025 yılına kadar geçerli olacak sözleşmeyi imzalayan olan Avcı, 2022-23 sezonunda 25 milyon TL, sonraki sezonlarda ise TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre zam alacak.



Bu artış oranı, yüzde 50'yi geçmeyecek.

Sözleşmesi 2027'ye kadar uzatılan kaleci Uğurcan Çakır ise yıllık garanti 20 milyon TL ücret alacak.

Bordo mavililer Djaniny Tavares Semedo'nun sözleşme süresi de 31.05.2025 tarihine kadar uzattı. Oyuncuya her bir sezon için 1.600.000 euro ödenecek.



Kulüp Yusuf Yazıcı için Lille'e 500.000 euro kiralama bedeli ödeneceğini de açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya ise 2022-2023 futbol sezonu için garanti ücret olarak 25.000.000 TL verilecek.

Genç oyuncular Muhammet Taha Tepe ve Serkan Asan'nın da sözleşmesi 2027'ye kadar uzadı. Asan her bir sezon için 4.500.000 TL, Tepe 3.500.000 TL alacak.