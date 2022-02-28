SON DAKİKA: UEFA ve FIFA'dan Rusya Milli Takımı ve kulüplerine men

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Rus ve Belaruslu sporcuları ve yetkilileri uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri ya da katılımlarına izin vermemeleri çağrısı sonrası FIFA ve UEFA harekete geçti.



FIFA ve UEFA'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sebebiyle ek tedbirler alınmasına karar veren FIFA Konseyi ve UEFA İcra Kurulu, kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti.



Her iki birliğin başkanının, Ukrayna'daki durumun hızla iyileşmesini, böylece futbolun yeniden insanlar arasında birlik ve barışın taşıyıcısı olabilmesini umut ettiği ifade edildi. haberi! Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tüm Rus kulüplerini ve Rusya Milli Takımını ikinci bir bildiriye kadar tüm turnuvalardan men etti.

UEFA GAZPROM İLE İŞ BİRLİĞİNİ SONLANDIRDI



UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile arasındaki sponsorluk anlaşmasını sonlandırma kararı aldı.



UEFA'dan yapılan açıklamada, derhal yürürlüğe giren kararın UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA milli takım organizasyonları ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası dahil mevcut tüm anlaşmaları kapsadığı belirtildi.

