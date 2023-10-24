Süper Lig’de yeni teknik direktörler galibiyetlerle başladı

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta maçları tamamlandı.

Süper Lig’de yaşanan teknik direktör değişiklikleri sonrası ilk sınavlarına çıkan Abdullah Avcı, Ivo Vieira, Hakan Yakın ve Markus Gisdol yeni maceralarına puanlarla başladı.

Avcı'nın Trabzonspor'u, Yakın'ın İstanbulspor'u ve Vieira'nın Pendikspor'u galibiyet elde etti.

PENDİK'TEN İLK GALİBİYET

Ligde geride kalan 8 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Pendikspor, Konyaspor’a konuk oldu. Mücadelede 1-0 geriye düşen kırmızı-beyazlılar, maçı 2-1 kazanmayı başardı. Portekizli Teknik Direktör Ivo Vieira yönetimindeki Pendik ekibi, sezonun ilk galibiyetini de elde ederek, puanını 7’ye yükseltti.

HAKAN YAKIN'LA PUAN 5'E ÇIKTI



Ligin alt sıralarındaki bir başka takım İstanbulspor da MKE Ankaragücü’ne karşı yeni teknik direktörü Hakan Yakın idaresinde sahadaydı. Sarı-siyahlılar mücadeleyi 2-1 kazanırken, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5’e çıkardı.

AVCI 233 GÜN SONRA YENİDEN



233 gün sonra tekrar Trabzonspor’un başına geçen Abdullah Avcı da ilk maçında 3 puan elde etti. 2021-2022 sezonunu Trabzonspor ile şampiyon tamamlayan deneyimli teknik adam, ikinci dönemine Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek güzel bir başlangıca imza attı. Bu sezon 5. galibiyetine ulaşan bordo-mavililer, puanını da 15 yaptı.