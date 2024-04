Tahkim Kurulu, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kararlarını açıkladı

Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un 6 maçlık seyircisiz oynama cezasının 4 maça düşürüldüğünü açıkladı. 3 milyon TL'lik para cezası ise 448 bin TL olarak değiştirildi.

Kurul, aynı maçla ilgili Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a verilen birer maçlık cezaları ise onadı.

Yapılan açıklmada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcuları Jayden Quinn Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile ilgili PFDK’nın 03.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1009 - K.2023-2024/1270 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 03.04.2024 tarihli toplantısında uygulamanın durdurulmasına karar verilen, PFDK gerekçeli kararının 04.04.2024 tarihinde gönderildiği, Başvuran Kulüp tarafından ayrıntılı itiraz dilekçesinin sunulduğu görülmüş, esas bakımından incelemeye geçilmiştir. Yapılan müzakere neticesinde;



- Müsabaka sonrası çıkan olaylar bir bütün halinde değerlendirildiğinde, Jayden Quinn Oosterwolde ile İrfan Can Eğribayat hakkında verilen cezalarda, olayın gerçekleşme biçimi gözetilmeyerek alt sınırdan ceza tayin edilmesi, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması olanaklı olmadığı halde haksız tahrik hükmünün uygulanması suretiyle cezada indirim yapılması, FDT’nin öngördüğü sistem çerçevesinde eleştiri konusu yapılmış; üyelerden bir kısmının eylemlerin saldırı kapsamında kaldığı yönündeki karşı görüş ve oylarıyla, aleyhe bozma yasağı da gözetilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Jayden Quinn Oosterwolde’nin rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım taraftarıyla kavga etmesi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 12. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; yerinde görülmeyen başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu İrfan Can Eğribayat’ın rakip takım taraftarıyla kavga etmesi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 12. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; yerinde görülmeyen başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verildi.

TRABZONSPOR'UN CEZASINA İNDİRİM KARARI

Trabzon Spor A.Ş.’nin PFDK’nın 03.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1009 - K.2023-2024/1269 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Trabzon Spor A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten verilen 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 3.000.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına; Trabzon Spor A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca olayın oluş biçimi, başlangıcı, gelişimi ve sonlanışı dikkate alınarak takdiren 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 448.000,00 TL para cezası şeklinde cezalandırılmasına, oyçokluğu ile,



- Trabzon Spor A.Ş.’nin, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Alt VIP Platinum C, Socios.Com Tra Fan Token Doğu Alt Tribünü Doğu Alt J, I, Kuzey Kale Arkası Kuzey Alt J numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.