TFF Başkanı Büyükekşi'den Şahenk’e teşekkür mektubu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Together for Türkiye” (Türkiye için Hep Birlikte) yardım maçına olan katkısı için Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk'e bir mektup gönderdi.



Karşılaşmanın uluslarası dayanışma ve birliktelik anısından tarihi bir önem arz ettiğini vurgulayan Büyükekşi, Şahenk’e teşekkür etti.



Mektupta, "Dünyanın köklü kulüplerinden Atletico Madrid ile Türk futbolunun asırlık çınarı Beşiktaş arasında “Together for Türkiye - Türkiye için Hep Birlikte” adıyla depremzedeler için Vodafone Park’ta oynanan dostluk maçı hiç şüphesiz ki sizin kıymetli destekleriniz ve içten katkılarınızla gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.



Büyükekşi mektubunda, İspanyol kulübü Atletico Madrid’in CEO’su Miguel Angel Gil Marin ile omuz omuza vererek bu anlamlı organizasyonun gerçekleştirilmesine olan büyük katkınız nedeniyle size ve grubunuza şükranlarımı sunuyorum. Hem felaketin ilk günlerinden bu yana depremzedelerin ihtiyaçları konusunda gösterdiğiniz duyarlılık hem de her daim Türk sporuna olan desteğiniz için size en içten duygularımla teşekkür ediyorum." diyerek devam etti.

"DEPREM BÖLGESİNE BAĞIŞLANDI"



Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için karşılaşmış, Vodafone Park tarihi bir maça ev sahipliği yaptı.



Onbinlerce futbolseverin izlediği maçın televizyon, reklam ve sponsorluk dahil tüm gelirleri deprem bölgesine bağışlandı.



Yardım maçı fikri, Atletico Madrid CEO'su Marín'in, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Şahenk'i aramasıyla başlamıştı.



Maçı Beşiktaş, Gedson ve N’Koudou’nun golleriyle 2-0 kazandı.