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TFF Fair Play Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri belli oldu.

TFF Fair Play Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

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Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri açıklandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturması amacıyla düzenlenen TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi.

ÖDÜLLER

Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, "En Centilmen Takım" ödülünü Yılport Samsunspor'a verdi.

"En Centilmen Oyuncu" ödülünü Trabzonsporlu Edin Visca alırken, "En Centilmen Teknik Direktör" ise Siltaş Yapı Pendikspor'dan Ivo Vieira oldu.

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