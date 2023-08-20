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Türkiye-Azerbaycan milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları galibiyet peşinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaşacak. Bu heyecan dolu müsabaka öncesi, voleybolseverler de maçın tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Azerbaycan milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları galibiyet peşinde

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup maçlarında heyecan devam ediyor. Milliler, Almanya'daki C Grubu mücadelesine İsveç'i 3-0 mağlup ederek başladı. Azerbaycan ise grubundaki ilk maçında Çekya'ya 3-0 üstünlük sağladı. İşte, Türkiye-Azerbaycan milli maçı hakkında tüm bilgiler...

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Azerbaycan milli voleybol maçı bu akşam oynanacak.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Bu heyecan dolu müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

MİLLİ TAKIMIN KALAN MAÇLARININ PROGRAMI VE KADROSU

21 Ağustos Pazartesi:

18.00 Çekya-Türkiye

23 Ağustos Çarşamba:

18.00 Yunanistan-Türkiye

24 Ağustos Perşembe:

21.00 Türkiye-Almanya

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

ORGANİZASYON HAKKINDA

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Şampiyonada gruplar şu şekilde oluşuyor:

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

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