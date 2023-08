Türkiye-Azerbaycan milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları galibiyet peşinde

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup maçlarında heyecan devam ediyor. Milliler, Almanya'daki C Grubu mücadelesine İsveç'i 3-0 mağlup ederek başladı. Azerbaycan ise grubundaki ilk maçında Çekya'ya 3-0 üstünlük sağladı. İşte, Türkiye-Azerbaycan milli voleybol maçı hakkında tüm bilgiler...



FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI HANGİ KANALDA?



Türkiye-Azerbaycan milli voleybol maçı bu akşam oynanacak.



Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.



Bu heyecan dolu müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



MİLLİ TAKIMIN KALAN MAÇLARININ PROGRAMI VE KADROSU



21 Ağustos Pazartesi:



18.00 Çekya-Türkiye



23 Ağustos Çarşamba:



18.00 Yunanistan-Türkiye



24 Ağustos Perşembe:



21.00 Türkiye-Almanya



Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge



Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin



Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman



Pasör çaprazı: Melissa Vargas



Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt



ORGANİZASYON HAKKINDA



Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.



Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.



Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.



Şampiyonada gruplar şu şekilde oluşuyor:



A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan



B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre



C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan



D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya