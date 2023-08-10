NTV.COM.TR’ye geri dön

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olan Cüneyt Çakır'ı tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır'a tebrik

Eski FİFA kokartlı hakem , Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Kurulu Başkanı oldu. 'den Çakır'a tebrik açıklaması geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin zirve noktasına çıkan, Avrupa'da ülkemizi gururla temsil eden Cüneyt Çakır'ı, Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı tebrik ederiz. 28 yıllık hakemlik kariyerinde sayısız başarılar elde eden Cüneyt Çakır'a federasyonumuza ve Türk hakemlik müessesine verdiği üstün hizmetlerden dolayı teşekkür eder, görevinde başarılar dileriz." denildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...